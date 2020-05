Thuine. In Thuine haben die Arbeiten zur Sanierung des dritten und damit letzten Bauabschnitts der Klosterstraße begonnen. Bis Ende 2020 sollen die Arbeiten abgeschlossen werden, für die jeweils ein Teil der Straße gesperrt werden muss.

