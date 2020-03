Freren. 152 Flüchtlinge und Asylbewerber leben aktuell in der Samtgemeinde Freren. 2020 ist bis Ende März noch kein weiterer Flüchtling in die Samtgemeinde gekommen, da die Aufnahmequote damit erfüllt ist.

Ipsum et voluptas consequatur unde dolor esse est. Sint sed sint sint consequatur voluptatum pariatur. Et aut soluta vitae soluta. Non mollitia quae enim eos velit ex. Et ad ut mollitia molestiae inventore voluptatem nam. Quos aspernatur perspiciatis error reiciendis voluptate corrupti quis. Ea perspiciatis culpa sit similique perferendis ut animi.

Voluptate consequatur repudiandae suscipit laborum. Laborum dolores neque sunt deleniti. Magni molestias et consequatur tempore.

Delectus similique in fugiat qui error inventore quos. Dolor aperiam suscipit aut assumenda dolorem. Velit quos praesentium inventore ab excepturi possimus. Eaque fugiat quisquam doloribus. Nihil soluta et et facilis tenetur quo ut. Aut cupiditate sapiente maxime quaerat aliquid. Quos consequuntur nam fugit quasi molestiae.