Freren. In Freren mehren sich derzeit Fälle von Vandalismus: Bislang unbekannte Täter haben im Stadtgebiet zwei Mülltonnen und gelbe Säcke angezündet. Zudem wurde die Feldstraße mit Steinen und Leitkegeln blockiert. Die Polizei bittet nun Zeugen der Vorfälle um ihre Mithilfe.

