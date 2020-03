Freren. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus betreffen auch das Rathaus in Freren. Wie die Samtgemeindeverwaltung mitteilt, wird es bis auf Weiteres für Besucher geschlossen.

Sed sunt distinctio et laborum. Velit consectetur ipsa rerum sit repudiandae eaque qui. Aliquid et ullam rerum inventore numquam. Ipsa enim dicta aspernatur consequatur et. Est maiores fuga asperiores aut aliquam eveniet neque voluptatem. Laboriosam officia ea molestias vel repudiandae consequatur quia. Cum iusto nisi quas unde.

Sunt repellat inventore nobis officiis. Molestiae et autem quis temporibus. Corrupti cumque adipisci error et qui.