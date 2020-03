Messingen. Jörg Barkmann ist neuer Schriftführer im Vorstand des Schützenvereins St. Antonius Messingen von 1631 Das haben die Wahlen bei der gut besuchten Generalversammlung ergeben. Barkmann ersetzt Josef Richter, der nach 19 Jahren Vorstandsarbeit sein Amt zur Verfügung stellte.

Vorsitzender Stefan Stemann berichtete laut Mitteilung des Vereins über die Ereignisse des vergangenen Jahres. Dabei stellte er besonders heraus, dass die Umbauarbeiten im Schießstand abgeschlossen werden konnten. Zusätzlich zu den vier Kleinkaliberschießständen können jetzt auch zwei demontierbare Luftgewehrschießstände genutzt werden. Außerdem wies er darauf hin, dass zu Beginn des letztjährigen Schützenfestes die Wiedereinsegnung der restaurierten Schützenfahne durch Pfarrer Krallmann in der St. Antonius Kirche stattfand. Weiterhin hob Stemann hervor, dass das komplette Schützenhaus im November mit LED-Beleuchtung ausgestattet wurde. Hierfür bekam der Schützenverein Ende letzten Jahres den Innogy-Klimaschutzpreis.

Bei den weiteren Wahlen wurde Maik Scheffer als Fähnrich der neuen Schützenfahne und Sebastian Rolfes als Adlerträger gewählt. Alle weiteren Mitglieder des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes wurden einstimmig im Amt bestätigt.

In der Vorschau auf das laufende Jahr wies der 1. Vorsitzende darauf hin, dass das nächste Schützenfest am Pfingstwochenende von Freitag, 29. bis Samstag, 30.Mai im Festzelt auf dem Gelände der RWG an der Frerener Straße gefeiert wird.