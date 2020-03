Freren. Die Nachfrage nach Kinderbetreuung in Freren bleibt hoch. Nach derzeitigem Anmeldungsstand werden im Kita-Jahr 2020/21 in der Stadt insgesamt 21 Betreuungsplätze fehlen. Aus diesem Grund soll die 2019 in der Paul-Moor-Schule eingerichtete Außengruppe des Regenbogen-Kindergartens fortgeführt werden.

