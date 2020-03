Thuine. Maik Wißkirchen ist neuer Pflegedirektor im Elisabeth-Krankenhaus Thuine der Niels-Stensen-Kliniken. Der 43-Jährige ist zuletzt sieben Jahre lang stellvertretender Pflegedirektor im Franziskus-Hospital Harderberg bei Osnabrück gewesen.

Seit seinem Start als Zivildienstleistender ist der zweifache Familienvater insgesamt seit 23 Jahren in den Niels-Stensen-Kliniken tätig. Während seiner Zeit in den Krankenhäusern in Ankum, Ostercappeln und Georgsmarienhütte absolvierte er laut einer Mitteilung der Niels-Stenden-Kliniken eine Fachweiterbildung für Leitungsaufgaben in der Pflege und ein Pflegemanagementstudium.

„Ich freue mich nun sehr über die neue Aufgabe als Pflegedirektor in Thuine“, wird Wißkirchen in der Mitteilung zitiert. Es sei schon immer sein Wunsch gewesen, die Pflege in einem kleinen Krankenhaus mitgestalten zu dürfen. Das Elisabeth-Krankenhaus Thuine habe in jüngster Zeit neue medizinische Schwerpunkte in der wohnortnahen Versorgung gesetzt. „Dieser Wandel ist für die Pflegenden eine zentrale Herausforderung, die ich mitgestalten möchte“, erläutert der neue Pflegedirektor.

Kooperation mit der Franziskus-Akademie

„Hierbei lege ich besonderen Wert auf eine gute berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit mit einer Kommunikation auf Augenhöhe“, sagt er. „Auch neuen Ideen dürfen wir uns nicht verschließen, um wettbewerbsfähig zu bleiben“, betont Wißkirchen: „Dabei werden wir die Zusammenarbeit im Niels-Stensen-Verbund nutzen und auch auf die Kooperation mit der Franziskus-Akademie setzen.“

Maik Wißkirchen ist verheiratet, Vater von zwei Kindern im Alter von 15 und 17 Jahren und lebt mit seiner Familie in Wallenhorst-Rulle.