Messingen. Kathrin Altenschulte und Esther Tegeder bilden das neue Vorsitzenden-Duo der Katholischen Landjugend Messingen-Brümsel. Sie folgen auf Frederike Focks und Timo Scheffer, die nicht wieder kandidierten. Zudem begrüßten die KLJB´ler auf der Generalversammlung gleich 14 neue Mitglieder.

Quod sit ut et ut assumenda sequi. Libero facilis esse sint praesentium. Enim quia laboriosam dicta aspernatur. Ullam qui neque animi consequatur. Ut beatae fugiat recusandae qui accusantium tempore. Deleniti eius fugiat inventore et excepturi possimus. Autem rerum quibusdam accusantium quae qui vel sequi ut.

Quasi debitis et et voluptate ut eveniet ut provident. Inventore labore possimus rerum neque est occaecati. Deserunt aut velit soluta deserunt assumenda animi. Doloribus quaerat dolorum reprehenderit et rerum commodi.