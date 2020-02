Zu einer Gesprächsrunde mit jungen Landwirten hatten die JU’ler (von links) Thorben Weerts, Markus Mersmann, Jonas Roosmann und Michael Holle gemeinsam mit den CDU-Landespolitikern Markus Mohrmann und Christian Fühner eingeladen. Foto: Heinz Krüssel

Freren. Landwirte wollen das machen, was sinnvoll ist aber nicht das, was ihnen von der Bürokratie sinnloserweise übergestülpt wird. Davon zeigte sich der CDU-Landtagsabgeordnete Marco Mohrmann in Freren in einer Gesprächsrunde mit jungen Landwirten überzeugt.