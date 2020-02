Freren. Nicht nur ein Männerballett begeisterte beim Frauenkarneval der KFD in Freren. Auch die seit Monaten einstudierten Sketche und das Rahmenprogramm überzeugten das Publikum in der ausverkauften Alten Molkerei.

Auftakt bildete laut einer Mitteilung der KFD die "Frerenschau", in der das vergangene Jahr mit dem Stadtjubiläum und dem neuen Busbahnhof als Highlights einmal näher beleuchtet wurden. Auch Prinz William und Gattin Kate sollen laut der KFD 2019 in Freren auf Gut Hange zu Besuch gewesen sein.



Was machten die Frerener Persönlichkeiten so im vergangenen Jahr? Zum Beispiel soll Samtgemeindebürgermeister Godehard Ritz nebst Frau und Katze bereits einen Platz im Altenpflegeheim reserviert haben, weil es dort das beste "High-Speed-Internet" gibt. Unterdessen sollen die beiden Vorsitzenden der örtlichen „Bürger-“ und des „Bauern“-Schützenvereins im Rosche-Rausch beschlossen haben, das Jubelfest im Jahr 2022 nun doch nicht getrennt, sondern an sechs Tagen gemeinsam zu begehen.

Und Frerens Bürgermeister Klaus Prekel? Der kommt laut der KFD bei jeder Frau gut an – schließlich gehört ihm in der Stadt ein Schuhgeschäft. Derweil wollen Opa Heini und Oma Hilde "nachhaltig sterben" und sich unverpackt unter den grünen Kreuzen begraben lassen.

Auch die 22-köpfige Hippie-Spielschar „Nördlich der Görtestraße“ hatte sich seit Monaten in der Freizeit vorbereitet. Für stehenden Applaus sorgte am Ende der Show als Überraschung schließlich ein Männerballett - spätestens hier saß keine Frau mehr auf ihrem Platz und die Männer gaben gerne noch eine Zugabe.