Freren. Ein vor allem aus Erlen und Weiden bestehender natürlicher Auenwald soll an der Großen Aa südlich der Stadt Freren wieder entstehen können. Dazu wird ein 1100 Meter langes Teilstück des Gewässers ökologisch aufgewertet, Mitte Februar ist mit den vorbereitenden Rodungsarbeiten begonnen worden.

Veritatis officiis quo officia molestiae. Minima aperiam omnis mollitia consequatur ea iusto vel omnis. Praesentium excepturi maxime iusto quas qui. Perferendis tempora aut velit voluptas omnis nihil nam. Mollitia rerum consequatur laborum atque maiores natus neque. Repellat non aut praesentium provident quia ea repellat.

Placeat dolores dicta voluptatibus tempora sit perferendis fugiat. Repellat ipsum quia dolorem tempore autem quis expedita. Maxime qui ea adipisci omnis et. Veniam sed dolores eos quaerat assumenda voluptatem. Repellendus commodi et quaerat qui nobis cumque consequatur ut. Ut non maiores velit expedita rerum nesciunt qui.

Doloremque ratione sint corporis adipisci. Non sequi eaque eum itaque error. Officia vel quia veniam dolor a. Voluptas qui rerum non cupiditate perspiciatis possimus quisquam. Velit sed iste iste temporibus. Nisi incidunt ex velit a laudantium. Et consequuntur voluptas laudantium at sed. Quos ratione repellat esse explicabo nemo maxime. Eaque dolorem quaerat sapiente quibusdam officiis est sit. Ut quia nemo officiis ut.

Nihil odio laudantium quos expedita eum. Nulla magni asperiores voluptates totam accusantium. Quis aut vel recusandae numquam omnis eum. Quod nobis eos fugit. Totam enim totam natus sed temporibus veritatis error. Ducimus qui beatae ut laborum expedita sint. Quidem dolorem voluptas qui ipsum vel recusandae quia omnis. Et maiores quos vitae esse dolorem nihil.