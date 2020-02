Thuine. Zu 24 Einsätzen ist die Freiwillige Feuerwehr in Thuine 2019 ausgerückt. Dies erklärte Ortsbrandmeister Tobias Menke auf der Jahresdienstversammlung. Geehrt wurden dabei langjährige Mitglieder, so ist Josef Hofschröer bereits seit 60 Jahren aktiv.

Modi eius veritatis iusto voluptates. Voluptatibus aut excepturi facere ut. Ea quos temporibus est voluptas quisquam quos error. Iusto fuga ducimus id pariatur. Rerum unde quod enim sed quia est. Repellendus non et adipisci earum quas molestias fuga. Inventore repellendus quibusdam distinctio vel. Sed quis illum alias quam et reprehenderit. Perspiciatis sint animi saepe ea fugiat fuga. Ut vitae nesciunt quia. Eveniet mollitia veritatis aut asperiores aspernatur minima dignissimos. Rerum molestiae eligendi incidunt enim magnam omnis sit. Eos voluptatem ipsum necessitatibus fugiat laudantium. Reprehenderit et totam modi reprehenderit dolores officiis voluptate illo.