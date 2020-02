Andervenne. Auch in Andervenne sollen mehr natürliche Fressfeinde dafür sorgen, dass der Eichenprozessionsspinner sich nicht noch stärker ausbreitet. Dafür hat der Fastabend Botterhövel in einer Gemeinschaftsaktion 30 Nistkästen gebaut.

