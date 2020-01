Das Benefizkonzert in der St. Vituskirche in Freren vom Spielmannszug St. Georg Thuine erbrachte 2600 Euro für den Verein Herzenswünsche. Foto: Spielmannszug

Thuine. Am vierten Adventssonntag lud der Spielmannszug Thuine zum vierten Benefizkonzert in die St. Vitus Kirche Freren ein. In der vollbesetzten Kirche hatten die rund 450 Zuhörer Gelegenheit, sich auf die Weihnachtstage einzustimmen.