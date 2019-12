Freren. Ein rund 1100 Meter langes Teilstücks der "Großen Aa" südlich der Stadt Freren soll renaturiert werden. In die ökologische Aufwertung des Gewässers investiert der Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband rund 420.000 Euro, im Januar 2020 soll mit den Rodungsarbeiten begonnen werden.

