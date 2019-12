Freren. Bernhard Fritze wurde auf dem Kolpinggedenktag der Kolpingsfamilie Freren für seine langfristige Mitgliedschaft geehrt.

Der Vorsitzende Franz-Josef Sasse dankte dem Jubilar nicht nur für seine Tätigkeit als Vorsitzender und Vizepräses, sondern besonders für die erstellten Chroniken zu Jubiläen der Kolpingsfamilie. Auf langjährige Mitgliedschaft konnten Paul Vohs 65 Jahre und Georg Vossel 50 Jahre zurückblicken und erhielten entsprechende Ehrungen.

Reinhard Kewe, Gertrud Schoo, Heinrich Kruip und Ursula Prochnow ehrte die Versammlung für 40 Jahre Treue zu Kolping. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Daniel und Markus Beel, Marco Thore Jung, Irmgard und Reinhard Schulte, Elisabeth und Josef Schulten, Herrmann Kramer, Maria Timmermann, Rita und Gustav Lohstroh, Andre Timmermann und Ansgar Giese mit Urkunde, silberner Ehrennadel und bereits zu Beginn des Jahres mit einem Reisegutschein des Kolpingwerks bedacht.

Der zweite Vorsitzende Alfons Krümpelmann stellte zum Abschluss die Drei-Tage-Tour im September vor. Per Fahrrad geht es ins Artland mit dem Ziel Quakenbrück. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Die Tannenbaumsammelaktion ist am 11. Januar. Die Hälfte des Erlöses wird dem Förder – und Freundeskreis des Seniorenzentrums St. Franziskus in Freren zur Verfügung gestellt, damit ein sogenannter ”Digitaler Aktivitätstisch” angeschafft werden kann. Er hofft, dass sich viele Frerener in die ab 2. Januar an bekannten Geschäften ausliegenden Sammellisten eintragen werden.