Thuine. Am Elisabeth-Krankenhaus Thuine der Niels-Stensen-Kliniken ist eine neue Zweigpraxis für Orthopädie eröffnet worden. Darauf weisen die Niels-Stensen-Kliniken in einer Mitteilung hin,

Bernd Schmitz, Chefarzt der Abteilung für Orthopädie, Endoprothetik und Unfallchirurgie, und leitender Oberarzt Ahmed Elsafty bieten hier den Angaben zufolge im Wechsel Sprechstunden an. Sie finden in den Räumen der ehemaligen chirurgischen Ambulanz statt. „Die Patienten können ohne Überweisung oder Einweisung bei uns vorstellig werden und wir können eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung aus einer Hand anbieten – von ambulant über stationär“, wird Ahmed Elsafty in der Mitteilung zitiert.

Der Schwerpunkt der Praxis liegt in der Therapie der degenerativen Gelenkerkrankungen der großen Gelenke wie Schulter-, Ellenbogen-, Hüft- und Kniegelenk. „Damit können alle Operationen zum Gelenkerhalt und zum endoprothetischen Gelenkersatz im Krankenhaus Thuine angeboten werden“,so Chefarzt Schmitz.



Ein weiterer Schwerpunkt der Praxis ist die Versorgung komplexer Schultererkrankungen wie Schmerz- und Engesyndrome (Impingement), Instabilitäten und Schultersteifen sowie die Versorgung von Sehnenrissen. Auch sportorthopädische Fragestellungen wie Kreuzband- oder Meniskusrisse und Erkrankungen beziehungsweise Fehlstellungen der Füße und Zehen werden versorgt.

„Ein großer Vorteil der Praxis am Thuiner Krankenhaus sind die kurzen Wege für die Patienten. Die gesamte Versorgung wird aus einer Hand angeboten ohne großen bürokratischen Aufwand“, unterstreicht Schmitz.

Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit den Schwerpunktbezeichnungen spezielle orthopädische Chirurgie, spezielle Unfallchirurgie, Sportmedizin und Fußchirurgie. Ahmed Elsafty ist ebenfalls Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit den Schwerpunktbezeichnungen spezielle Unfallchirurgie und Fußchirurgie.