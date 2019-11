Freren. „Die gut organisierte katholische Kirche in Deutschland ist auf dem Weg in eine gut organisierte Bedeutungslosigkeit." Das sagt Stefan Jürgens. Er ist Pastor und seit 25 Jahren im Dienst der Kirche. In Freren wird er am 18. November erklären, warum ihm die Kirche das Glauben schwer macht.

