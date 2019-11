Thuine. Zu seinem Dienstantritt im Elisabeth-Krankenhaus der Niels-Stensen-Kliniken in Thuine ist Prof. Dr. Dr. Thomas Carus herzlich begrüßt worden. Die neuen Kollegen bereiteten ihm einen Willkommensempfang.

„Wir wünschen Professor Carus einen guten Start und alles Gute für die neue Aufgabe“, betonte Verwaltungsdirektorin Maria Elisabeth Straten-Barlag laut Pressemitteilung des Krankenhausträgers. Er freue sich auf die enge Zusammenarbeit mit den Kollegen, sagte der neue Chefarzt.

Der Facharzt für Allgemeinchirurgie, Gefäßchirurgie, Viszeralchirurgie und spezielle Viszeralchirurgie, Proktologie, Palliativmedizin, Sport- und Rettungsmedizin setzt klinische Schwerpunkte in der minimal-invasiven Chirurgie des gesamten Bauchraums, der Gefäßchirurgie und der Schilddrüsenchirurgie. Das zertifizierte Hernienzentrum in Thuine möchte er künftig weiter ausbauen und auch die Behandlung der Adipositas und die Therapie bei chronischen Wunden weiterentwickeln.

Zuletzt Chefarzt in Hamburg gewesen

Der 55-Jährige war zuletzt Chefarzt am Asklepios Westklinikum Hamburg (Klinik für Allgemein, Viszeral- und Gefäßchirurgie, Referenzzentrum für Adipositas und metabolische Chirurgie, Zentrum für minimal-invasive Chirurgie) sowie zuvor Chefarzt und Ärztlicher Geschäftsführer am Klinikum Bremen-Ost (Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie, Zentrum für minimal-invasive Chirurgie).

Seit 1991 lehrt er an verschiedenen Universitäten, darunter in Düsseldorf, Göttingen, Dresden, Hannover und zuletzt in Hamburg sowie an der Hochschule Bremerhaven. Prof. Dr. Dr. Carus stammt gebürtig aus Wuppertal und absolvierte sein Medizinstudium in Düsseldorf.