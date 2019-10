Abholzaktion in Freren kommt Landwirt teuer zu stehen CC-Editor öffnen

Das Landgericht Osnabrück hat einem Landwirt aus Freren auferlegt, nach einer ungenehmigten Abholzaktion 4500 Euro an den Landkreis Emsland zu zahlen. Foto: Ludger Jungeblut

Osnabrück . In einem Zivilverfahren vor dem Landgericht Osnabrück ist ein Landwirt aus Freren zur Zahlung von 4500 Euro an den Landkreis Emsland verurteilt worden. Er hatte ohne Berechtigung Bäume und Sträucher an einem im Besitz des Landkreises befindlichen Randstreifens einer Straße abholzen lassen.