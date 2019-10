Freren. Im Kulturzentrum Alte Molkerei begeisterte der Entertainer Gerd Spiekermann zum Auftakt des Kulturfestivals „Plattsatt“ der Emsländischen Landschaft mit seinen gewohnt trocken präsentierten Alltagsbeobachtungen, während Jochen Wiegandt mit bekannten Stücken zum Mitsingen animierte.

Organisatorin und Vorsitzende des Vereins Kulturkreis Impulse Bärbel Bründermann betonte bei ihrer Begrüßung, wie sehr sie sich freue, dass die Alte Molkerei als Veranstaltungsort für die Eröffnung von Plattsatt ausgewählt worden wäre, da das Festival zur Förderung der Sprache beitrüge.

Doch auch andere Akteure des Festivals waren eingeladen und präsentierten in kleinen „Appetithappen“, was die Besucher des Festivals in den kommenden zehn Tagen noch erwarten würde. Maria Lögering berichtete in einer von Gerlinde Schmidt-Hood moderierten Talkrunde vom geplanten Erzählcafé im Professorenhaus in Lingen und hatte sogar ihre alte Kaffeemühle mitgebracht, um die sich viele Geschichten ranken. „Wir werden uns unter anderem darüber unterhalten, wie es früher war, wenn es sonntags Bohnenkaffee gab und das ganze Haus danach duftete.“

Gerd Lübben von Groafschupper Plattproater Kring informierte über den Leseabend in Itterbeck, an dem sich über 20 Vereinsmitglieder beteiligen und Texte Grafschafter Autoren vortrugen. Spiekermann berichtete auch über seine Mitwirkung am Zeichentrickfilm „Ritter Trenk op Platt“. Dort schlüpfte er in die Rolle eines alten, gediegenen Grafen. „Das passt“, fand Spiekermann. Der erste und mit dem plattdeutschen Jugendpreis „Lüttjepütt“ ausgezeichnete plattdeutsche Film wird am kommenden Sonntag zweimal im Rahmen von Plattsatt aufgeführt, im Hasetor-Kino in Haselünne und im Jugendhaus „Treff 10“ in Bad Bentheim.

Auch in die Alte Molkerei gekommen waren Tim Mahn und Hermann May. May hat 2016 mit seiner Anthologie „Hüügen un Haefst“ den Preis „Plattdeutsches Buch des Jahres“ gewonnen und präsentierte seine unsentimentale und vielschichtige Lyrik. Aber auch eine unterhaltsame Kurzgeschichte darüber, was einem auf einer Autobahnraststätte widerfahren kann, hatte er im Gepäck.

In Freren anwesend war auch Helena Brune vom Historisch-ökologischen Zentrum in Papenburg. Sie veranstaltet dort ein plattdeutsches Vorlesefrühstück, bei dem Plattproater aus drei Generationen ihre Lieblingstexte vorlesen. Dazu gibt es ein leckeres Frühstück mit selbst gebackenem Brot und regionalen Produkten.

Linda Wilken von der Emsländischen Landschaft hat bereits mit den Planungen für „Plattsatt“ 2020 begonnen. Dafür habe sie schon weitere Formate geplant, an denen sich Plattdeutschbegeisterte aktiv beteiligen können. „Ob Einzelperson, Gruppe oder Verein: Wer Interesse hat, sich in der nächsten Runde „Plattsatt“ einzubringen und zum Gelingen des Festivals beizutragen, ist herzlich willkommen und kann sich gerne an mich wenden.“, sagte Wilken. Ihre Kontaktdaten sind unter www.emslaendische-landschaft.de zu finden.