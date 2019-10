Messingen. Am Dienstag, 22. Oktober, wollen etliche Landwirte aus ganz Deutschland in einer Treckerdemo nach Bonn ziehen. Ziel ist das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Sie wollen ihrem Ärger und Frust Luft machen, von einem Kreuzzug ist bisweilen zu lesen. Obschon inhaltlich dieselbe Ausrichtung, unterscheidet sich die Art des Protestes der „Graswurzler“, die mit grünen Kreuzen auf sich aufmerksam machen wollen.

Die „Graswurzler“ haben die grünen Kreuze erfunden, von denen täglich mehr an Feldern, vor Ställen oder auf Höfen zu sehen sind. Zu den acht „Graswurzlern“ zählt Bernhard Barkmann, agrarpolitisch sehr aktiver Bauer aus Messingen-Brümsel. Unsere Redaktion hat mit „Buggy“, wie er vielerorts bekannt ist, gesprochen und herausgefunden, wo die Landwirte der Schuh drückt, was die „Graswurzler“ erreichen möchten und wie sie zu der Treckerdemo stehen.

Die „Graswurzler“, das sind acht Landwirte aus Norddeutschland, die alle auf die eine oder andere Art als Agrarblogger unterwegs sind, also die im Internet landwirtschaftliche Themen multimedial verarbeiten. Barkmann betreibt einen Blog unter der URL https://blogagrar.de. „Wir kennen uns seit vielen Jahren und treffen uns einmal im Jahr zum Agrarbloggercamp“, erzählt der Messinger. Aktionen und Kampagnen wie „wir machen euch satt“, „frag den Landwirt“ und weitere öffentlichkeitswirksame Ideen seien aus dem Kreis der acht entstanden. „Als am 4. September das Agrarpaket veröffentlicht worden ist, haben wir uns alle gefühlt, als ob uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird“, beschreibt Barkmann die Gefühle, die sich nun in Form der grünen Kreuze ihren Weg gebahnt haben.

Verlust von produktiven Flächen

Insbesondere das Aktionsprogramm Insektenschutz, das den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln weitgehend verbietet, mache eine Bewirtschaftung der Ackerflächen kaum noch möglich. Dadurch, dass innerhalb von zehn Metern Abstand von Gewässern gar keine Pflanzenschutzmittel mehr eingesetzt werden dürfen, seien diese Flächen quasi für den Getreideanbau wertlos geworden, was – nach Meinung der Landwirte – einer Enteignung gleichkäme. „Schätzungsweise 15 bis 20 Prozent unserer produktiven Flächen gehen uns so verloren“, meint der „Graswurzler“.

Neben weiterer inhaltlicher Kritik am jüngst beschlossenen Agrarpaket leiden die Bauern vor allem unter dem immer weiter sinkenden Image. „Die Stimmung gegen uns ist so schlecht wie nie. Wir gelten als Wasserverschmutzer, Brunnenvergifter, Tierquäler und werden für sämtliche Umweltprobleme verantwortlich gemacht“, spricht Barkmann aus, was für viele Landwirte inzwischen unerträglich geworden ist. Dabei sei ihnen selbst der Umweltschutz keineswegs egal. Im Gegenteil: Viele Projekte hätten die Landwirte freiwillig und in ihrer Freizeit bereits auf den Weg gebracht: So zögen sich inzwischen mehrere tausend Kilometer Blühstreifen für Wildblumen durch ganz Deutschland. Auch habe sich der Antibiotikaeinsatz inzwischen ungefähr halbiert. „Aber alle Anstrengungen zählen nicht. Im Gegenteil: Auf allen Ebenen wird immer weiter herumgehackt“, beklagt der Familienvater, der die Hofstelle, die seit 1553 urkundlich nachgewiesen ist, in Brümsel bewirtschaftet.

Enttäuschung

Neben Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen sei dies mittlerweile vor allem auch die Politik. Besonders groß sei die Enttäuschung gegenüber der CDU. Barkmann spricht hier gar von Vertrauensverlust. Aber auch die Medien seien nicht immer fair. So werde einer der „Graswurzler“ aktuell als Chemie-Willi verunglimpft, die Landwirtschaft als Klimawandelleugner dargestellt und teilweise gar in die „rechte Ecke“ gestellt. „Wir erwarten, dass wir nicht nach Ideologien beurteilt werden, sondern nach wissenschaftlichen Fakten“, fordert Barkmann. „Umgekehrt können wir uns natürlich auch nicht selektiv die Wahrheiten rauspicken, die uns in den Kram passen“, sagt er durchaus selbstkritisch.

Ich würde mir wünschen, dass wir uns darauf einigen könnten, dass eine flächendeckende und produktive Landwirtschaft in Deutschland gewollt ist, die auch die meisten Lebensmittel, die hierzulande verbraucht werden, selbst erzeugt.

Fairness

Fairness, das sei das, was die „Graswurzler“ erwarten. Die Landwirte, die heute in der Treckerdemo nach Bonn unterwegs sind, fordern dieselbe Fairness. Die „Graswurzler“ zeigen sich solidarisch mit ihren demonstrierenden Kollegen, lehnen aber eine Vereinnahmung der grünen Kreuze für diesen Treckerzug ab. „Ich fahre nicht mit nach Bonn, weil ich Sorge habe, dass es zu Gewalt und Krawallen kommt. Deshalb möchten wir Graswurzler nicht, dass die grünen Kreuze auf den Treckern mitgeführt werden“, betont Barkmann, was auch seine Mitstreiter in den sozialen Medien mehrfach gepostet haben.

Eigene Agrarpakete geschnürt

Die „Graswurzler“ wollen es indes nicht nur bei den grünen Kreuzen belassen. „Agrarpakete“ mit regionalen Lebensmitteln werden gepackt. Diese beinhalten außerdem Briefe, in denen die Landwirte ihre Betroffenheit und Sorgen zum Agrarpaket darlegen. Adressaten sind Politiker. Die beiliegende Rückantwort, wie der Politiker zum Agrarpaket stehe, habe bislang allerdings keiner der Empfänger zu ihm zurückgesandt, bedauert Barkmann.