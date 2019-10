Freren. Eine Frau ist in Freren von einem Auto erfasst worden. Der Grund: Sie ist von ihrem Pferd auf die Straße gezogen worden.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der Straße Am Hangfeld. Eine 52-jährige Frau wurde dabei verletzt. Gegen 19.10 Uhr wollte sie ihr Pferd auf ihrem Privatgrundstück in einen entsprechenden Anhänger führen. Doch plötzlich ging das Tier durch und zog die Frau auf die angrenzende Straße.

Ins Krankenhaus eingeliefert

Auf der Straße wurde sie von einem vorbeifahrenden Auto erfasst und verletzt. Vorsorglich musste sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Pferd blieb unverletzt.