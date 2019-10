Hannover. Zum 20. Mal hat der Landesfeuerwehrverband Niedersachsen (LFV-NDS) die Auszeichnung „Partner der Feuerwehr“ verliehen. Unter den 21 so geehrten Firmen war auch die DP Supply aus Beesten.

Die Förderplaketten überreichten einer Pressemitteilung des Feuerwehrverbandes dessen Präsident Karl-Heinz Banse und Stephan Manke, Staatssekretär im niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport, im Gästehaus der Landesregierung.

Manke betonte, dass Feuerwehrleute in Niedersachen überwiegend ehrenamtlich tätig sind. Bei Einsätzen müssten sie Beruf, Familie und Ehrenamt in Einklang bringen. "Das Brandschutzgesetzt gibt ihnen zwar das Recht, ihren Arbeitsplatz zu verlassen, um an Einsätzen teilzunehmen", meinte Manke. "Das Gesetz nützt aber nicht viel, wenn die Unternehmen und Arbeitgeber nicht dahinter stehen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Einsatzdienst freistellen.“

Er dankte im Namen des Landes Niedersachsen den anwesenden Firmenvertretern für ihr Verständnis für die Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr und sprach seinen Wunsch aus, „dass alle ausgezeichneten Firmen und Unternehmen Vorbilder für alle anderen Arbeitergeber sein werden“.

LFV-Präsidenten Banse, dankte ebenfalls den ausgezeichneten Firmen für ihr „unbezahlbares“ Engagement für die Freiwilligen Feuerwehren in Niedersachsen. „Sei es mit Geld- oder Sachspenden, sei es mit der Zurverfügungstellung von Örtlichkeiten zum Üben für den Ernstfall. Die Bandbreite der Hilfsbereitschaft der einzelnen Firmen und Unternehmen ist groß und unverzichtbar“, sagte Banse.

Die Förderplakette wurde im Jahre 1999 durch den Niedersächsischen Ministerpräsidenten und dem LFV-NDS gestiftet. Daher erfolgt seit dem Jahre 2000 eine Verleihung der Auszeichnung zum „Partner der Feuerwehr“ an besonders feuerwehrfreundliche Unternehmen und Institutionen aus Niedersachsen. Mit der Plakette sollen Unternehmen und Institutionen öffentlich lobend geehrt werden, die in besonderem Maße vor allem die Ehrenamtlichkeit und Freiwilligkeit in den Feuerwehren in Niedersachsen und die Feuerwehren auch sonst fördern und unterstützen. Ausgezeichnet werden pro Jahr höchstens 22 Unternehmen.