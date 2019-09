Rund 200 Musiker traten beim Sommerfest der Blasmusik in Freren auf. Organisiert hatte den Tag die Kolpingkapelle Freren aus Anlass des Stadtjubiläums - hier dirigiert Matthias Menke beim Aufmarsch die Kolpingkapelle. Foto: Medienatelier Emsland

Freren. Aus Anlass des 1200-jährigen Stadtjubiläums ist in Freren in diesem Jahr schon häufiger gefeiert worden. Jetzt sind die Freunde der Blasmusik an der Reihe gewesen: Beim Sommerfest der Blasmusik begeisterten fünf Blaskapellen aus dem südlichen Emsland insgesamt rund 700 Besucher.