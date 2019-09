Mächtig was los beim Weltkindertag in Freren CC-Editor öffnen

Ausgelassene Stimmung herrschte beim Weltkindertag auf dem Frerener Marktplatz. Auch der Frosch Freddy, Maskottchen der Kinder- und Jugendarbeit in der Samtgemeinde, feierte mit. Foto: Medienatelier Emsland

Freren. In 145 Ländern auf der ganzen Welt gibt es den Weltkindertag, in Deutschland und Österreich ist er am 20. September. Erstmals ist dieser Tag auch in der Samtgemeinde Freren mit einem großen Fest aber auch vielen Informationen gefeiert worden. Rund 1000 Besucher zählte man am Rathaus in Freren.