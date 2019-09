Freren. Blasmusik satt wird es am Sonntag, 22. September, auf dem Frerener Marktplatz geben. Musiker aus fünf verschiedenen Vereinen aus dem südlichen Emsland werden bei der dritten Auflage des Sommerfestes der Blasmusik ihr Können präsentieren.

Die Kolpingkapelle Freren, die Blaskapelle Andervenne, der Musikverein Beesten-Lünne, die Blaskapelle Schapen und der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Spelle-Venhaus werden am Sonntag in Freren erwartet. "Es wird schon ganz ordentlich etwas los sein", erklärte David Weltring, Mitglied der Kolpingkapelle Freren und bei der Samtgemeinde Freren für die Organisation des Festes zuständig, in einem Gespräch mit der Redaktion.

Drittes Fest seit 2015

Vor vier Jahren hat es laut Weltring beim Wöhlehof in Spelle zum ersten Mal ein Freundschaftstreffen dieser Musikgruppen stattgefunden. Vor zwei Jahren fand das Fest in Beesten im Rahmen der Feiern zum 25-jährigen Bestehen des dortigen Musikvereins statt. "Wir haben gleich geplant, in Freren das Fest 2019 in die Feiern zum 1200-jährigen Bestehen des Ortes anzubinden", erklärte Weltring.

14 Uhr Aufmarsch aller Musiker

Beginnen wird das Musikspektakel um 14 Uhr mit einem großen Aufmarsch aller Musiker und einem gemeinsam gespielten Stück. Anschließend wird jeder Verein rund 15 Minuten aufspielen. "Zur Mitte werden wieder zwei Stücke gemeinsam gespielt. Ein sehr klassisches, aber auch ein modernes aus dem Musical Tabaluga", so der Organisator. Anschließend folgt an dem musikalischen Nachmittag ein weiter Durchgang von Einzelauftritten.

Klassische und moderne Stücke

Der Marktplatz wird für das Sommerfest komplett bestuhlt beziehungsweise mit Bänken ausgestattet sein. Die Versorgung mit Getränken übernehmen Mitglieder der Kolpingkapelle, Kaffee und Kuchen bietet das Team vom Hofcafé Evers und Gegrilltes die Jugendfeuerwehr Freren an.

Landesmusikfest 2021 wieder in Freren

Und in zwei Jahren wird Freren nicht nur Treffpunkt der Freunde der Blasmusik aus dem südlichen Emsland, sondern aus ganz Niedersachsen sein: Nach 2011 wird in Freren am 11. und 12. September 2021 bereits zum zweiten Mal das Landesmusikfest stattfinden.