Freren. Dass das Kulturzentrum Alte Molkerei in Freren über eine Leuchtturmwirkung verfügt, hat Bürgermeister Klaus Prekel schon längst festgestellt. Anhand von Zahlen, die im Rahmen von drei Veranstaltungen erhoben wurden, erläutert Bärbel Bründermann, Vorsitzende des Forums, diese Feststellung im Rahmen einer Sitzung des Impulse-Teams.

Es wurden im vergangenen Herbst die Gäste nach ihrem Wohnort befragt. Dabei stellte sich heraus, dass 105 der befragten Personen im Bereich der Samtgemeinde Freren wohnhaft waren, 232 kamen aus anderen Orten des Emslandes von Spelle und Salzbergen bis hin nach Papenburg. 146 der Besucher reisten aus Orten außerhalb des Emslandes, aus dem Osnabrücker Raum, dem nördlichen Westfalen und aus der Grafschaft Bentheim sowie dem Südoldenburger Raum an. Vier Personen kamen aus Dortmund, zwei aus Bielefeld, ebenfalls zwei aus dem Raum Köln/Bonn und jeweils eine Person aus Paderborn sowie eine aus Amsterdam.

Auch in anderer Hinsicht wird die Alte Molkerei Freren ihrer Funktion als soziokulturelles Zentrum gerecht. Sie bietet jungen und aufstrebenden Künstlern ein Forum, auf dem sie sich ausprobieren und bestätigen können. Da gibt es die Gruppe „Zucchini-Sistaz“ mit dem Untertitel „Gemüsikalische Unterhaltungskünstler“. Dabei handelt es sich um drei Frauen mit Wohnsitz in Münster, die in Lingen studiert und ihre ersten Erfolge in der Molkerei erlebt haben. Mittlerweile treten sie deutschlandweit und in der Schweiz auf (www.zucchinisistaz.de) Auch mit den Bullemännern aus dem Münsterland und der ReCartney-Band aus Damme wird Künstern des norddeutschen Raumes ein Podium geboten, das auch von hiesigem Publikum angenommen wird und die Molkerei füllen kann.

Die Zahl der sonstigen Benutzer der Molkerei Freren wird ebenfalls laufend gezählt, sei es in Kursen der SpuK, der Musik- und Tanzschulen und den sonstigen Zusammenkünften und Events. Wenn auch Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden können, so ist die Besucherzahl in den letzten Jahren doch kontinuierlich gestiegen und dürfte seit dem vergangenen Jahr weit über 10.000 liegen, war zu erfahren .