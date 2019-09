Messingen . Zum 19. Mal ist die Gemeinde Messingen ein Anziehungspunkt für mehr als 500 Beachvolleyballer aus Nah und Fern gewesen. 70 Mannschaften gingen laut Pressemitteilung der Organisatoren an den Start und sorgten für tolle Stimmung und boten beim größten Hobbyturnier in der Region hervorragenden Sport. Alle Cliquen, Stammtische und Vereine legten sich mächtig ins Zeug, gaben alles.

Gebeacht wurde in gemischten Teams mit maximal sechs Personen im Modus „Jeder gegen jeden“ mit 10 Vorrundengruppen je 7 Teams. Die besten 16 Mannschaften qualifizierten sich für die Finalrunden und zeigten hier sportliche Höchstleistungen mit fantastischen Ballwechseln. Am Ende gewannen im Spiel um Platz drei „Energie Kopfnuss“ aus Spelle mit 17:10 Punkten gegenüber dem Team „Handschuh rechts“ aus Lengerich.



Die Mannschaft der Feuerwehr Haselünne und das Papenburger Team „Schere Stein paar Bier“ kämpften in diesem Jahr um den Sieg. Trotz sensationeller Flugeinlagen, sehenswerten Ballaufschlägen und einer Menge aufgewirbelten Strandsand unterlag im Finalspiel die Papenburger den vier Haselünner Feuerwehrkameraden. Mit 25:21, 16:25 und 16:14 Punkten konnten die Haselünner nicht nur einen Pokal und eine Urkunde, sondern auch den begehrten Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Zusätzlich erhielten die Teams attraktive und von der AOK Lingen und Leder Raberg gesponserte Sachpreise.

Keine wirklichen Verlierer

Und weil es gute Tradition ist, dass es in Messingen keine wirklichen Verlierer gibt, erhielten die Winddogs aus Beesten den Lucky-Loser-Pokal für die wenigsten Punkte im Turnier. Der Best-Dreeed-Award ging an die Wildcats aus Baccum, die mit ihrer einheitlichen Teambekleidung die Jury überzeugen konnten.

Das Besondere am Messinger Beachvolleyballturniers: das Turnier wird vollständig ehrenamtlich von rund 25 Mitgliedern der KJLB und Jugendfeuerwehr Messingen organisiert. Und diese hatten in der Vorbereitung alle Hände voll tun. So mussten Steine aus dem Sand gesammelt, Rasenflächen gemäht, Strom- und Wasserleitungen verlegt, Spielpläne ausarbeiten, zehn Zelte aufgebaut, Toiletten gereinigt, 150 Biertischgarnituren aufgestellt, ein Ordnungsdienst eingerichtet und die Versorgungsstände besetzt werden.

Freiwillige Schiedsrichter

Hinzu kommen das Engagement vieler freiwilliger Schiedsrichter und der Ortsgruppe des DRK Langen, die sich vor Ort um die kleinen Wehwehchen kümmerte. Verantwortliche der Gemeinde Messingen zeigte sich von der Professionalität der Veranstaltung beeindruckt und dankte allen Ehrenamtlern für deren Einsatz. „Der 20. Auflage im nächsten Jahr am 15. August 2020 steht nichts im Weg.“, war abschließend vom Orga-Team zu hören. Turnierfotos sind unter www.beachvolleyball-messingen.beep.de abrufbar.