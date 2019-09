Die katholische Landjugend in Freren spendet alle zwei Jahre 1000 Euro an soziale Einrichtungen. 2019 gingen jeweils 500 Euro an den "Mittagstisch für alle" (Foto) und die Sonnenblumengruppe, einem Zusammenschluss von Menschen mit einer körperlichen und/oder geistigen Behinderung. Foto: KLJB Freren

Freren. Alle zwei Jahre spendet die KLJB Freren 1000 Euro an Gruppen, soziale Einrichtungen oder Projekte in der Samtgemeinde. In diesem Jahr ging eine Hälfte der Spendensumme an das Projekt ,,Mittagstisch für Alle“, die andere Hälfte an die Sonnenblume, eine Gruppe von Menschen mit einer Behinderung.