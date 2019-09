Freren. 2019 ist für Freren ein besonderes Jahr. Schließlich wird das 1200-jährige "Bestehen" der Stadt gefeiert - auch, wenn sich die dies bezeugende Urkunde als Fälschung herausgestellt hat. Trotzdem wird gefeiert, am 7. und 8. September mit einem Stadtfest und einem Familientag auf dem Marktplatz.

„2019 ist für uns ein besonderes Datum. 1994 haben wir das 1175-jährige Bestehen unseres Ortes gefeiert. Die Menschen sind damals enger zusammengerückt. Das wollen wir gerne wieder aufleben lassen“, erklärte Frerens Bürgermeister Klaus Prekel. Und so wurde und wird in Freren in diesem Jahr kräftig gefeiert, meist auf dem Anfang 2018 nach einer kompletten Umgestaltung wieder eingeweihten Marktplatz.

Dort startet am Samstag, 7. September, das Stadtfest um 19 Uhr auf der Open-air-Bühne mit dem Auftritt der Partyband Starlife. Für passende Getränke sorgen Mitglieder der Schützenvereine Geringhusen-Setlage-Ostwie und der Bürgerschützen, mit einem Hotdog-Stand ist die Jugendfeuerwehr vor Ort und die Kolpingsfamilie wird einen Imbissstand betreuen.

Familientag am Sonntag

Am Sonntag, 8. September, gibt es auf dem Marktplatz ab 13.30 Uhr einen bunten Familientag mit verschiedenen kulinarischen Angeboten und vielen Aktionen vor allem für die jüngeren Besucher. Das Team vom Theaterpädagogischen Zentrum ist mit dem Zirkusmobil und Kinderschminken vor Ort, die Stadt ist mit einer Hüpfburg, einem Luftballonmodellierer und einer Popcornmaschine vertreten, einen Flutschbahn-Wettbewerb richtet der Fastabend Geringhusen aus, Luftballons lässt der Förderverein der Grundschule steigen und der Fastabend Venslage wird mit dem Venslager Express eine Rollbahn für Kinder aufbauen.

Weitere Programmpunkte sind um 14.30 Uhr ein durch den Kirchenchor und die Kolpingkapelle begleiteter ökumenischer Gottesdienst, anschließend gibt es Kaffee und Kuchen, um 16.15 Uhr wird der Männergesangsverein Lyra und um 17 Uhr der Chorus Musicus auftreten.

Feiern trotz gefälschter Urkunde

So lässt sich die Stadt Freren trotz einer gefälschten Urkunde weiterhin die Feierlaune nicht verderben. So hatte der Leiter des Emslandmuseums in Lingen, Dr. Andreas Eiynck, bereits 2017 im Rat und auch beim "Massenpicknick" Dîner en blanc im Juli 2019 die historischen Hintergründe über das nicht mehr sichere Gründungsdatum Frerens erläutert: "Inzwischen hat sich die sogenannte Visbek-Urkunde mit dem lange Zeit in der Forschung als gültig anerkannten Hinweis auf das Alter von Freren und auch der nicht weit entfernt gelegenen Emsbüren als sogenannte Vollfälschung erwiesen."

So soll das Schriftstück laut einer Untersuchung an der Universität Mainz erst mehr als 100 Jahre später in der Fälscherwerkstatt im an der Weser gelegenen Kloster Corvey entstanden sein. „Das bedeutet aber nicht, dass vom Inhalt nichts stimmt und Freren zu dieser Zeit nicht existiert hat“. So steht laut dem Fachmann unter anderem fest, dass die Gegend östlich von Lingen im zehnten Jahrhundert ein Siedlungsschwerpunkt gewesen ist. „Im Jahr 819 war hier eine Siedlung, das wird von niemandem bezweifelt. Die Chance, dass es dazu eine Urkunde gibt, ist aber gleich Null“, berichtete der Historiker.

Damit dürften die Frerener nur noch darauf hoffen, dass die derzeitige Wettervorhersage zumindest für den Samstag mit einer aktuell 70-prozentigen Regenwahrscheinlichkeit nicht wirklich eintritt und die Regenwolken an diesem Festwochenende an Freren vorbeiziehen.

.