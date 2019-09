Freren. Der Frerener Kulturkreis Impulse präsentiert am Dienstag, 1. Oktober, um 20 Uhr in der Alten Molkerei den Zauberer Oliver Grammel mit seiner "CheMagie".

Wie wird Rotkohl innerhalb von Sekunden zu Grünkohl? Wie macht man aus Kupfer im Handumdrehen Gold? Warum "explodiert" ein Schokokuss im Vakuum und vor allem: wie sieht das aus? Wer das alles wissen will, ist bei Oliver Grammel genau an der richtigen Adresse. Denn er kennt nicht nur die verblüffenden, wissenschaftlich fundierten Antworten, er stellt diese auch unglaublich anschaulich, spannend und vor allem für jeden nachvollziehbar in verrückten Versuchen, irren Experimenten und schrägen Mitmachaktionen dar.

Wunder der Wissenschaft

Nur zuschauen bei "CheMagie"? Das ist nicht drin. Hier kann, darf und soll jeder Zuschauer auch aktiv mitwirken und so die "Wunder der Wissenschaft" sprichwörtlich am eigenen Leib erfahren .

Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Die Karten gibt es im Kulturzentrum Alte Molkerei Freren, Telefon 05902 93920 , im Shop: www.impulse-freren/shop, per E-Mail: info@impulse-freren.de, bei der Tourist Info Lingen, Telefon 0591 9144-144 sowie bei allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.