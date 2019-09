Freren. Am Samstag 12. Oktober, um 20 Uhr präsentiert der Kulturkreis Impulse in der Alten Molkerei Lucy van Kuhl mit ihrem Programm "Fliegen mit Dir ..."

In Moderationen und Chansons kommentiert Lucy van Kuhl typische Alltagssituationen und Menschliches. In ihrer authentischen Art ist sie ganz nah am Publikum, das zwei Stunden lang in ihre Welt eintaucht. Dabei erzählt die Kabarettistin von Konzertreisen mit der Deutschen Bahn und von Kreuzfahrten, frotzelt über die Berliner Bio-Gesellschaft und besingt die Sehnsucht von Herrn Schmidt. Die Problematik eines keimfreien Toilettengangs im ICE beschäftigt sie ebenso wie die melancholische Betrachtung eines Schulfreundes im Café. Themen einer jungen Großstädterin, messerscharf beobachtet und auf liebevolle Art seziert. Lucys Programm ist wie Yoga für die Bauchmuskeln: Anspannung - Entspannung und am Ende geht man beglückt nach Hause.

Wort und Musik als Steckenpferd

Gleich nach dem Abitur auf einem erzbischöflichen Gymnasium in Rheinlands Lach-Metropole Köln beginnt Corinna, ihr Leben hauptsächlich im Zug zwischen München und Linz zu führen. Resultat sind eine silberne Bahn-comfort-Karte, ein Magister in Literaturwissenschaft im sonnig-bierseligen München und ein Klavierdiplom in der Brucknerstadt Linz. Wort und Musik – das sind ihre Steckenpferde. Und da sie ungern die Klappe hält, will sie auf der Bühne jetzt auch reden und singen. Und so wird aus Corinna Lucy van Kuhl.

Karten können zum Preis von 15 Euro, ermäßigt 12 Euro, im Kulturzentrum Alte Molkerei Freren, Telefon 05902 93920, im Shop: www.impulse-freren/shop, per E-Mail: info@impulse-freren.de, bei der Tourist Info Lingen, Telefon 0591 9144-144 sowie bei allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse erworben werden.