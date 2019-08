RFZV Beesten veranstaltet Reitturnier am Samstag CC-Editor öffnen

14 verschiedene Spring- und Dressurprüfungen gibt beim Reitturnier des RFZV Beesten, im Bild Jens Göcken vom Veranstalter. Foto: RFZV Beesten

Beesten. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen: Das Reitturnier in Beesten an der Dammstraße am Samstag, 17. August, kann kommen.