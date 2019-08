Freuen sich auf viele Zuschauer beim Beachvolleyball in Messingen (von links): Alexander Hartke, Petra Menger von der AOK, Heike Clasemann und Tobias Heskamp. Foto: Klaus Smit

Messingen . „Sommer, Sonne, Beach-Volleyballwetter! Also raus in den Sand und ran an den Ball.“ So heißt es am Samstag, 17. August, in der Beachvolleyball-Arena an der Messinger Aderstraße.