Freren. Für die einen ist es der Zweitwohnsitz für andere der Platz, an dem man einige Wochen oder auch nur ein paar Tage Urlaub verbringt - der Campingplatz. Die Lingener Tagespost hat sich in Freren und am Saller See einmal umgeschaut.

Der Campingplatz am Saller See zwischen Lengerich und Freren bietet rund 150 Stellplätze für Gäste, die hier regelmäßig ihre Zeit verbringen, die sogenannten Dauercamper. Darüber hinaus gibt es aber auch die Möglichkeit für Urlauber, hier nur für einige Tage ihr Zelt aufzubauen oder einen Platz mit ihren Wohnwagen bzw. Wohnmobil zu belegen. Dafür, dass alles seine Ordnung hat, sorgt seit mehr als 34 Jahren Platzwart Franz Neumeister. Sein Domizil befindet sich auf der Parzelle C 40. Hier müssen sich Gäste an- und abmelden, die für einen Kurzurlaub an den See gekommen sind. Aber auch für die langjährigen Bewohner ist er stets Ansprechpartner, wenn es Fragen oder Probleme gibt.







"Manche sind hier auf dem Platz schon länger als ich", berichtet Neumeister bei einem Besuch der Redaktion. Daher verwundert es auch nicht, dass einige gemeinsame Aktivitäten stattfinden. "Zu Saisonbeginn gibt es immer eine gemeinsame Aktion, die wir Ancampen nennen", erzählt er. Dabei geht es um eine Art Frühjahrsputz des gesamten Platzes insbesondere im Bereich der Grünpflege. "In diesem Jahr haben 65 Leute mitgemacht". Ein Beweis für eine gute Gemeinschaft. Ein solcher Tag klingt dann mit einem gemeinsamen Grillen aus. Ähnlich verhalte es sich mit dem Abcampen.

Der Saller See Der Saller See ist ca. 7,0 Hektar groß und wurde als künstliches Gewässer in den 1970´er Jahren angelegt. Schilder weisen ein Badeverbot aus. Dieses Verbot kommt noch aus den Jahren, als regelmäßig im Sommer akute Probleme mit Blaualgen bestanden. Aktuell ist die Wasserqualität wieder etwas besser, trotzdem ist es kein Badesee. Das Erholungsgebiet (See, Campingplatz, Kiosk) befinden sich im Eigentum vom Verein Erholungsgebiet Saller See e.V. Die Mitglieder des Vereins sind die SG Freren, die Gemeinde Lengerich und der Landkreis Emsland. Vorsitzender ist Klaus Prekel aus Freren.

Der Campingplatz hat das ganze Jahr über geöffnet. Das sei auch kein Problem, da im Gegensatz zu früher kaum noch Zelte zur Unterkunft verwendet werden. Meist sind es Mobilheime, Häuser aus Holz oder zumindest große Wohnwagen mit Vorzelt. In der Regel verfügen diese dann über einen Ofen, der mit Propangas betrieben wird sowie über Strom und fließend Wasser. Für alle anderen gibt es einen Sanitärbereich mit Toiletten, Duschen und Spülbecken. Für die Wäsche stehen Waschmaschine und Trockner bereit.

Zu den Dauercampern gehören auch Melitta und Franz Veltmann aus Rheine. Sie haben es sich auf rund 100 Quadratmetern gemütlich eingerichtet. "Seit 2000 kommen wir hierher", berichten die beiden, die inzwischen Rentner sind und je nach Wetter von April bis September oder Oktober ihre Zeit am Saller See verbringen. "Die ersten Jahre sind wir immer noch gependelt mit dem Wohnwagen. Doch dann wurde es immer schwieriger für die Winterzeit einen Stellplatz für das sieben Meter lange Gefährt zubekommen", erzählt Franz Veltmann. So entschieden sich die beiden für den Campingplatz aus Dauerlösung und haben es bisher nicht bereut. Inzwischen ist die Parzelle eingezäunt, ein kleines Gartenhaus mit Toilette ist entstanden und eine gepflasterte Terrasse vor dem Wohnwagen mit Vorzelt lädt zum Verweilen ein. "Es ist himmlisch ruhig hier - Erholung pur",schwärmt Melitta Veltmann. In der Wohnung in Rheine an der Bundesstraße sei es viel lauter. Auch ihr kleiner Terrier genießt die ausgiebigen Spaziergänge rund um den See.

Ruhig ist es auch auf dem Campingplatz Waldesruh in Freren, direkt gegenüber vom Waldfreibad. Mit 50 Stellplätzen für Dauercamper und zehn für Kurzzeiturlauber ist er deutlich kleiner. Viele Wochenenden verbringt hier Adri Beringen mit seiner Frau. Seit sieben Jahren versucht der Postbeamte, der aus der Nähe von Amsterdam kommt, möglichst zwei Mal pro Monat anzureisen. "Es ist immer ein kleiner Urlaub", sagt der Niederländer und lächelt. Aber es ist auch ein Besuch seiner Mutter, die hier ihren Lebensabend verbringt. Deshalb hat er das kleine Holzhaus nicht nur gemietet, sondern gekauft. Manchmal bringt der Niederländer etwas aus der Heimat mit, "was man hier nicht kaufen kann". Aber das wichtigste sagt seine Mutter: "Hier bin ich glücklich und zufrieden".