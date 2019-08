Andervenne. Ein Brand auf einem Bauernhof, fünf Vermisste, zwei Eingeklemmte - und Auswirkungen bis auf die nahe Bundesstraße: Diesem Szenario stellten sich die Feuerwehren der Samtgemeinde Freren bei einer Großübung am vergangenen Donnerstag in Andervenne.

Gegen 18.31 Uhr ertönten die Sirenen der Feuerwehren Andervenne, Freren und Thuine zeitgleich mit den Meldeempfängern der Kameraden. In der Straße Horneweg 7 in Andervenne brannte ein Wirtschaftsgebäude. Schon auf der Anfahrt war von Weitem die Rauchsäule zu sehen und somit auch der Verkehr auf der Bundesstraße 214 beeinträchtigt. Fünf vermisste Personen und zwei eingeklemmte Personen mussten von der Feuerwehr gesucht und befreit werden, das war das Szenario einer Großübung der Feuerwehren der Samtgemeinde Freren unter realen Bedingungen an einem Bauernhof, der in den nächsten Tagen abgerissen wird und als optimales Übungsobjekt diente.

Weitere Feuerwehren alarmiert

Da es sich um einen Brand mit der Alarmierung F4 handelte, wurden zeitgleich die Feuerwehren Freren und Thuine hinzugerufen. Beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge wurde sofort mit der Menschenrettung und Brandbekämpfung begonnen, denn aus dem Wirtschaftsgebäude waren starke Rauchwolken und Feuerschein zu sehen. Fünf vermisste Personen gab es in dem Gebäude, sofort ging ein Trupp unter Atemschutz in das Untergeschoss vor, um dort zu suchen. Da zu diesem Zeitpunkt schon festgestellt wurde, dass die Kräfte vor Ort nicht ausreichen, wurden die Feuerwehren aus Beesten und Messingen dazu alarmiert.

Ein Mensch eingeklemmt

Nach Erkundung der ersten Lage stellte die Einsatzleitung fest, dass eine weitere Person mit einen Bein in einen Korntrocknungsanlage eingeklemmt war. Ebenso eilte der Fahrer eines Treckers zur Hilfe, wurde aber beim Verlassen seine Gefährts unter einem Gewicht eingeklemmt.

Bei diesem großen Einsatz zeigte sich der neue Einsatzleitwagen (ELW) als große Hilfe, denn zuvor war er durch Carsten Bäumer von der Samtgemeinde Freren mit der neuen Feuerwehrsoftware versehen worden und konnte mit dieser erstmalig eingesetzt werden. Vom neuen ELW aus wurden vor Ort die Einsatzabschnitte, es waren fünf, koordiniert. Die Feuerwehr Beesten übernahm die Menschenrettung im Obergeschoss des Gebäudes, konnte aber wegen der durch den Brand zerstörten Holztreppe nur über eine Steckleiter und unter Atemschutz von außen über einen Balkon dort hingelangen. Von der Feuerwehr Freren wurde die Wasserversorgung über eine lange Wegstrecke aufgebaut, hier gab es aber Schwierigkeiten mit der Wasserförderung, da der Hydrant zu wenig Wasser brachte.

Treckerfahrer wird befreit

Nachdem eine zweite Wasserversorgung aufgebaut wurde, kam genügend Wasser zu Einsatzstelle. Am hinteren Gebäudeteil war die Feuerwehr Thuine mit dem Löschfahrzeug über einen Wasserwerfer mit Löscharbeiten am Haus beschäftigt, die Wehrmänner eines weiteres Fahrzeug befreite den eingeklemmten Fahrer des Treckers.

Im einen angrenzenden Stallgebäude lagerten in einer Milchkammer Chemikalien. Feuerwehrleute in Chemie-Schutzanzügen untersuchten in der Milchkammer, ob etwas ausgetreten war. Hier konnte Entwarnung gegeben werden.

Anzeige Anzeige

Sammelplatz eingerichtet

Über eine Arbeitsbühne wurde zeitgleich ein Mitarbeiter, der in zwei Meter Höhe mit einem Bein in der Klappe einer Kornkammer eingeklemmt war, befreit. Dies gelang mit einem Spreizer. Auf einer Freifläche wurde ein Sammelplatz für Verletzte und Gerettete durch die Feuerwehr Messingen eingerichtet, an dem diese versorgt wurden.

Nachdem alle Menschen gerettet und das gelöscht war, gab es das Kommando "Übungsende". Vor Ort überzeugten sich Samtgemeindebürgermeister Godehard Ritz, Bürgermeister Andervenne Reinhard Schröder, vom Ordnungsamt Freren Hermannm Quae und Carsten Bäumer von der Samtgemeinde, von der Leistungsfähigkeiten der Feuerwehren. Weiter waren der stellvertretende Abschnittsleiter Alois Wilmes und Gemeindebrandmeister Jürgen Huesmann vor Ort.

Im Anschluss gab es im Feuerwehrhaus Andervenne eine Übungsbesprechung mit einem positiven Ergebnis. Ritz dankte den Feuerwehren für ihren stetigen Einsatz und gute Zusammenarbeit, dieses habe gerade so eine große Übung gezeigt. Auch bedankte er sich bei dem Eigentümer für die Bereitstellung des Gebäudes. Dem schloss sich auch Andervennes Bürgermeister Reinhard Schröder an.