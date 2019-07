Beesten. Um Haaresbreite hätte es am Sonntagnachmittag beinahe einen größeren Waldbrand am Heetbergweg in Beesten gegeben. Nach Angaben der Feuerwehr war kurz vor 15 Uhr ein Getreidefeld an mehreren Stellen in Brand geraten. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt eines Mähdreschers.

