Freren. Passend zur Sommerpause des Vereins „Kulturkreis Impulse“ liegen die neuen Programmhefte vor und laden zum Stöbern ein. In einem Gespräch mit der Redaktion haben die verantwortlichen Damen, Britta Heidel (Geschäftsführerin) und Bärbel Bründermann (1. Vorsitzende) die vielfältigen Veranstaltungen vorab vorgestellt.

Heidel wirkt sehr zufrieden und auch ein bisschen stolz, als sie das blaumarkierte Programmheft mit der grau skizzierten Kuh in Händen hält. Die studierte Kunsthistorikerin ist seit 2017 Geschäftsführerin der Alten Molkerei. Über fünfzig Veranstaltungen, aus den Bereichen Musik, Comedy, Theater, Vorträge, Ausstellungen oder Seminare, finden jedes Jahr in den Räumen der ehe maligen Molkerei statt. „Wir haben ein ganz gemischtes Publikum“, sagt Heidel, „das sogar für bestimmte Veranstaltungen von weit her kommt, zum Bespiel aus Hannover, Köln oder sogar Amsterdam. Die meisten Teammitglieder“, fährt Heidel fort, „sind Frerener, die noch die Gründung des Kulturkreises vor 27 Jahren miterlebt und mitgestaltet haben.“ Das Gespräch über die neue Culturcard verstand die Geschäftsführerin gekonnt mit der letzten Veranstaltung vor der Sommerpause, dem „Diner en Blanc“, zu verbinden.

Musikalischer Start

Den Auftakt der neuen Spielzeit macht am 25. August ein Konzert mit Osnabrücker Musikern auf Gut Hange. Es trägt den Titel „2. Junges Sommerkonzert - Romantik à la Clara Schumann“. Mit „Lady Shopping Night“ geht es in der Alten Molkerei am 31. August weiter, gefolgt von der „Simon & Garfunkel Revival Band“ und dem Shanty Chor Andervenne, die im September viele Besucher anlocken sollen. Den musikalischen Sommerausklang macht am 28. September die zurzeit auf Cuba in aller Munde und absolut heiß begehrte Band Conexion Cubana, deren Tourplan über sämtliche Kontinente geht. An dem Abend bietet der Kulturkreis Cocktails an.

Gegen das Vergessen und für das Erinnern

Am 1. Oktober verbindet der Berliner Zauberkünstler, Biochemiker und „Edutainer“ Oliver Grammel (Bruder von Sascha Grammel) mit sein er Wissenschaft-Spaß-Show Magie mit Chemie. Lucy van Kuhl verspricht mit ihren humorvollen Chansons „Fliegen mit Dir“ am 12. Oktober die Besucher auf eine unterhaltsame Reise mitzunehmen. Eine nostalgische und charmante Revue der Gruppe Pariser Flair wird an die Goldene Zeit der Ufer erinnern. Der markante TV-Schauspieler Hans-Martin Stier findet sich Ende Oktober mit seiner Shipping Company in Freren zum Thema „Tatort Alte Molkerei“ ein. Ein Gedenken an die Frerener Holocaust-Opfer durch die jüdische Geschichtswerkstatt ist für den Vormittag des 9. November vorgesehen. Und am Abend bringt der Kabarettist Jo van Nelsen Licht in die fast vergessene weil problematische Kulturgeschichte „Kabarett im KZ. Ein Abend gegen das Vergessen und für das Erinnern, an dem es trotz des tragischen Hintergrundes viel zu Lachen gibt“. Ferner werden zwei Gitarren, eine Geige und ein Kontrabass genannt „Chapeau Manouche“ Jazz und Swing vom Feinsten erklingen lassen.

Onlinerabatt bis 28. Juli

Die blauen Hefte der neuen Culturcard Freren liegen in öffentlichen Gebäuden aus. Darüber hinaus ist das Programm auch unter www.impulse-freren zu finden. Im Onlineticketshop gibt es noch bis zum 28. Juli einen Rabatt von zehn Prozent auf den Eintrittspreis.