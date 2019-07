Thuine. Fast 50 Gäste haben sich im Pfarrgarten des Pastor-Dall-Hauses, dem „Kolping-Eck“, eingefunden, um an der offiziellen Übergabe des Kinderwaldes an 13 Neugeborene teilzunehmen.

Zuvor hatten alle Familien laut Pressemitteilung der Kolpingsfamilie bereits ihren je eigenen Baum am vor zwei Jahren nochmals erweiterten Kinderwald an der Hubert-Klockenbusch-Straße, unweit der Beachvolleyball- und Bouleanlage, bestaunt. In seiner Begrüßung betonte der stellvertretende Vorsitzende der Kolpingsfamilie Thuine, Gers Middendorp, die Bedeutung dieser Aktion gerade in Zeiten von Klimawandel und den damit einhergehenden Folgen sowie auch den daraus resultierenden Aspekt der Nachhaltigkeit.





Die Kolpingsfamilie sehe sich mit dieser Aktion stark mit dem Gründer des Gesellenvereins, dem seligen Adolph Kolping verbunden. Denn, so Middendorp, es gehe der Kolpingsfamilie hierbei bewusst darum, Gemeinschaft erleben, Gott zu danken und die Schöpfung Gottes zu wahren.

"Gott danken". Diesen Aspekt griff auch Präses Christoph Höckelmann in der kurzen Andacht auf. Danken für die Geburt der Kinder und dankbar dafür sein, dass die Kinder in behüteten Familien aufwachsen dürften. Daran schloss der Präses die Einzelsegnung der Neugeborenen an, die als kleines Geschenk ein Lätzchen mit Kolpingemblem erhielten. Der Thuiner Bürgermeister Karl-Heinz Gebbe dankte der Kolpingsfamilie herzlich für die Aktion und lobte das gute Miteinander von Gemeinde und kirchlichen Gremien beziehungsweise Vereinen.