Thuine. Die Fußballer des SV Germania Thuine haben einen neuen Song mit Sänger und Texter Hans (Ricky) Rickermann aufgenommen.

Bereits 1979, zum fünfzig-jährigen Jubiläum des SV Germania Thuine wurde von Hans Rickermann ein Song, damals noch auf Schallplatte, produziert. Nach Aussage von Rickermann ist das Lied "Wir sind die Jungs von Germania Thuine" ein Hit für Germania geworden und wird heute noch immer wieder gesungen.

40 Jahr später, die erste Mannschaft ist Meister der ersten Kreisklasse Süd geworden, bekommen die Kicker einen neuen Song, ermöglicht durch den Musikproduzenten Ricky Rickermann. Der Entertainer hat hat einen passenden Titel ausgesucht und einen neuen Text dazu geschrieben.

Nach einigen Proben ging es dann mit über zwanzig Fußballern, Betreuer Robert Möller und den Sängerinnen Carina Renemann und Laura Schöttler ins CTG Tonstudio von Mike Fisse nach Listrup an der Schleuse, um den neuen Titel "Ein Stern, der für Germania steht", einzusingen.

Dass man dann auch noch am selben Tag den Wanderpokal beim Fußball-Pokalturnier der Samtgemeinde Lengerich beim Spiel in Langen geholt hat, war doppelter Grund zur Freude. Die Stimmung war hervorragend und die Begeisterung so groß, dass nach Angaben von Rickermann angeregt wurde, den alten Titel „Wir sind die Jungs von Germania Thuine" mit einem neuen Sound demnächst auch neu zu produzieren und einzusingen.

Rickermann bedankte sich bei allen für die tolle Leistung und wies darauf hin, dass man Sport und Musik verbinden kann und somit auch noch in vielen Jahren den nachfolgenden Generationen diese eigene Musik vorspielen kann.