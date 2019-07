Thuine. Alkohol ist auch in der achten Klasse ein Thema. Das Alkoholprävention darüber hinaus sogar noch Spaß machen kann, machten die Schülerinnen Inola Beintken, Kaya Stein und Luisa Pünt von der Antoniusschule in Thuine deutlich.

Das Besondere an der Aktion war laut Schulsozialarbeiter Christian Frilling, dass das Präventionsprojekt nicht von Lehrkräften oder Fachleuten organisiert und durchgeführt wurde, sondern von genau diesen drei jungen Damen.

Sie hatten Kontakt zu Frilling und zu Alexandra Kemper von der Fachambulanz Sucht Emsland des Diakonischen Werkes aufgenommen, um Informationen zum Thema Alkohol zu erhalten. Im Laufe des Gespräches entwickelten die Mädels die Idee, dass die Mitschülerinnen an dem Wissen teilhaben sollten. „Die drei haben sich an uns gewandt, aber sie waren so gut vorbereitet und hatten so viele Ideen, dass wir schnell den Eindruck bekommen haben, dass sie in der Lage sind, das Projekt eigenständig zu realisieren," berichtete der Schulsozialarbeiter. Auch Alexandra Kemper von der Fachambulanz Sucht Emsland zeigte sich positiv überrascht von dem Engagement der drei Achtklässlerinnen, welches nicht gerade alltäglich ist.

Kurz vor den Ferien war es dann soweit. An unterschiedlichen Stationen konnten die Schülerinnen sich mit dem Thema Alkohol und Alkoholmissbrauch auseinandersetzen. Immer wieder setzen die drei Mädchen Akzente und brachten ihr erworbenes Wissen ein, indem sie beispielsweise ein Quiz mit ihrer Klasse machten. An einer anderen Station waren die Mitschülerinnen aufgefordert, eine Geschichte zum Thema „Alkohol und die Folgen“ zu formulieren. Heraus kam unter anderem die Geschichte von einem jungen Mann, der vor lauter Liebeskummer zu viel Weinbrand getrunken hat und erst nach einem Unfall wieder zu Verstand kam.





Die Mitschülerinnen wurden von der Kreativität von Inola, Louisa und Kaya regelrecht angesteckt. Höhepunkt für die jungen Damen war sicherlich der Einsatz der Rauschbrille, mit der sie auf Bobby-Cars einen Hindernisparcours bewältigen mussten. „Das machen wir nächstes Jahr noch einmal!“, brachten es Luisa, Inola und Kaya abschließend auf den Punkt.

Informationen der Fachambulanz Sucht Emsland, Jugend- und Drogenberatung, Diakonisches Werk im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Emsland-Bentheim gibt es unter www.diakonie-emsland.de