Das auch in Freren gelbe Säcke häufig so lange liegen bleiben gefällt vielen Jugendlichen gar nicht - dies haben sie bei einem in den Sommerferien angebotenen Fotoprojekt auch dokumentiert. Foto: Neele

Freren. "Freren ist so - die Stadt aus Kinderaugen." Unter diesem Motto haben sich acht Jugendliche in den Sommerferien auf den Weg gemacht, um auf Fotos festzuhalten, was sie an Freren mögen und was nicht. Ab September 2019 werden diese Aufnahmen im Rathaus zu sehen sein.