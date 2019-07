Freren. Alle sechs Kitas in der Samtgemeinde Freren sind in kirchlicher Trägerschaft. Die Kirchen beteiligen sich auch an den Kosten, die Defizite werden aber von den jeweiligen Gemeinden übernommen. Die zugrunde liegenden Finanzierungsverträge sind jetzt neu abgeschlossen und vereinheitlicht worden.

Nicht nur die Sanierung oder die Erweiterung der Kindertagesstätten kostet viel Geld. "Auch die laufenden Kosten sind jedes Jahr erheblich. Das ist aber gut investiertes Geld, sind Kinder doch unser aller Zukunft." Dies erklärte Frerens Samtgemeindebürgermeister Godehard Ritz jetzt bei der Unterzeichnung der neuen Verträge, in denen die Zuständigkeiten bei der Finanzierung der Kitas geregelt werden. "Wir sind froh, dass es nun diese einheitliche Verträge gibt."

So erleichtere dies zum Beispiel das Verfahren, wenn ein Kind aus einer Gemeinde die Kita in einer anderen Gemeinde besucht. "Das war früher ein sehr kompliziertes Verfahren. Das Verfahren zur Berechnung der zu zahlenden Erstattung war so kompliziert, dass man kaum noch erkennen konnte, wie diese Zahl nun genau zustande gekommen ist", erläutert der Frerener Ordnungsamtsleiter Hermann Quae in einem Gespräch mit unserer Redaktion.

Vereinfachung besonders sinnvoll

In der Samtgemeinde Freren ist diese Vereinfachung besonders sinnvoll, da Kinder aus Freren-Suttrup in der Regel den Kindergarten in Beesten und Kinder aus Venslage die Thuiner Kita besuchen und dort auf dem komplizierten Weg regelmäßig Kostenübernahmen ausgerechnet werden mussten.

Zur Unterzeichnung der Verträge waren jetzt Pfarrer Jürgen Krallmann von der Pfarreiengemeinschaft Freren, Pastor Friedbert Schrader von der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Freren-Thuine, Vertreter aller Kirchengemeinden sowie die Bürgermeister der politischen Mitgliedsgemeinden der SG Freren im Töddenhaus in Beesten zusammen gekommen. Künftig werden nun nicht nur diese Kostenerstattungen einheitlich und auf einer einfachen Berechnungsgrundlage ermittelt.

Individuelle Regelungen

Auch im Einzelfall noch bestehende individuelle Regelungen gehören mit dem Abschluss dieser Verträge nun der Vergangenheit an. So stammte der älteste Vertrag aus dem Jahr 1970, der jüngste Vertrag aber aus dem Jahr 2004 und wichen daher teilweise erheblich voneinander ab. In Freren habe es laut Quae schon länger Überlegungen gegeben, diese Verträge zu vereinheitlichen.

Schließlich plante das Bistum Osnabrück im Namen der katholischen Kirchengemeinden als dem Träger der emslandweit meisten Kindertagesstätten diese Vereinheitlichung. Im aus Vertretern des Landkreises, der Kommunen und des Bistums bestehenden Arbeitskreis Kindertagesstätten ist schließlich ein Mustervertrag entwickelt worden, der nun unterzeichnet worden ist. Die evangelische Kirche hat sich dieser Regelung angeschlossen.

Anzeige Anzeige

Zum Beispiel gilt jetzt auch generell die Regelung, dass die Gemeinden Fehlbeträge nicht übernehmen müssen, wenn aufgrund nicht nicht oder nicht vollständig gestellter Zuschussanträge vom Träger der Einrichtung Zuschüsse nicht eingeworben worden sind. "Darüber hinaus handelt es sich zumeist um redaktionelle Anpassungen, die keine finanziellen Auswirkungen haben", heißt es weiter in der Vorlage der Verwaltung.

Die generelle weitere Beteiligung des Bistums (katholische Kirche) und der Diakonie (evangelische Kirche) an den durch den Betrieb der Kitas entstehenden Kosten betrifft der Vertrag nicht.