Für alle Kinder offenes Ferienangebot in Freren kommt an

Die Freddy-days finden im Jahr 2019 in den Sommerferien an jedem Donnerstag mit einem wechselnden Programm auf dem Frerener Marktplatz statt. Beliebt sind sie bei Kindern und Eltern gleichermaßen. Foto: Samtgemeinde Freren

Freren. Freddy day heißt es an jedem Donnerstagnachmittag in den Sommerferien in Freren. Das wöchentlich wechselnde aber immer für alle Kinder und Eltern auch ohne Anmeldung offene und zudem kostenlose Angebot kommt an. Aber auch die Ferien(s)paßangebote sind nahezu komplett ausgebucht.