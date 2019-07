Freren. Es wird bunt auf dem Frerener Marktplatz. Am Donnerstag, 11. Juli, findet von 15 bis 17.30 Uhr zum zweiten Mal der für alle Kinder offene Freddy day in der Stadtmitte statt. Ohne Anmeldung und ohne Kosten gibt es unter anderem künstlerische Angebote und Mensch-ärgere-dich-nicht in der XXL-Version.

Und neben dem künstlerischen Angebot von Mitarbeitern der Kunstschule Spiel und Kunst Freren (SpuK) und einem „Mensch ärgere Dich nicht“ in der XXL-Version können Kinder und Jugendliche an diesem Nachmittag auch Froschmasken basteln und sich an Freddys Getränke- und Obstbar mit gesunden Köstlichkeiten stärken.

"Dank vieler Sponsoren ist das Angebot für alle Teilnehmer offen und auch kostenlos", erklärte Frerens Erste Samtgemeinderätin Sonja Ahrend in einem Gespräch mit unserer Redaktion: "Schon der erste Freddy day am vergangenen Donnerstag wurde sehr gut angenommen und die Stimmung auf dem Marktplatz war hervorragend." Das für alle Kinder offene Angebot sei eine gute Idee der für die Jugendarbeit zuständigen neuen Mitarbeiterin Antje Kopitzki.





Am ersten Feriendonnerstag hatte ´bei strahlendem Sonnenschein eine "Schools out Party" mit DJ Marco Thore samt "Happy hour" der benachbarten Eisdiele, einer Ballons modellierenden Clownin, einer Hüpfburg sowie Popcorn und der Getränke- und Obstbar stattgefunden. Und sollte das Wetter einmal nicht so gut, ist jedes Kind mit Freunden und Eltern trotzdem herzlich willkommen. "Dann sind wir halt entweder im Zelt auf dem Marktplatz oder im Sitzungssaal im Rathaus. Und wer Zeit und Lust auf künstlerische Betätigung hat, sollte bitte etwas ältere Klamotten anziehen, denn es wird bunt werden an diesem Tag…", versprach die Sozialpädagogin Kopitzki.

Aber auch bei einigen Ferienveranstaltungen, zu denen man sich anmelden muss, gibt es noch freie Plätze. Weitere Infos gibt es im Rathaus bei Antje Kopitzki unter Tel. 05902 950206 oder bei Katharina Rechtien unter 05902 950216.