Neue Energie für Radler in der Frerener Bahnhofstraße CC-Editor öffnen

Über die Ladesäule freuen sich (von links) Godehard Ritz, Rainer Oesting, Sandra und Mathias Ahlers-Menke sowie Klaus Prekel. Foto: Samtgemeinde Freren

Freren. Während des Einkaufes neue Energie für die Weiterfahrt tanken, das geht nun am Wohn- und Geschäftshaus Ahlers-Menke in Freren: In Höhe der Bahnhofstraße 6 steht eine Ladesäule für Elektrofahrräder bereit, teilt die Samtgemeinde Freren mit.