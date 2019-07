Freren. In Gesellschaft miteinander stilvoll picknicken ist die Idee eines Dîner en blanc. Am Samstag, 13. Juli, laden der Kulturkreis Impulse und die Stadt Freren zu einem solchen "Massenpicknick" auf den Marktplatz ein. Das Interesse an der Veranstaltung im Rahmen der "1200-Jahre-Freren"-Feiern ist groß.

Dîner en blanc. Dieser Begriff bezeichnet ein auf Privatinitiative beruhendes, zumeist über Netzwerke von Freunden und Bekannten organisiertes Massenpicknick weiß gekleideter Menschen an prominenten städtischen Orten. Ausgangspunkt des Phänomens war 1988 Paris, als ein gewisser Francois Pasquier seine überfüllte private Gartenparty spontan in den westlich der Stadt gelegenen Park Bois de Boulogne verlegt haben soll.

Dîner auf der ganzen Welt

Mittlerweile gibt es gleichartige Veranstaltungen auf der ganzen Welt. In Deutschland fand das erste Dîner en blanc 2008 in Hannover statt, seitdem zunehmend auch in anderen Städten im deutschsprachigen Raum wie in Berlin, Hamburg und in München. Und nun in Freren.

Weiße Oberbekleidung ist Pflicht

Jeder kann am Samstag, 13. Juli, ab 17 Uhr spontan zum jüngst neu gestalteten Marktplatz kommen. Ein eigener Stuhl, ein Tisch und weiße Dekoration sind mitzubringen, diese werden dann zu langen Tafeln zusammengestellt. Auch für das Essen (kein Grill!) und Getränke ist jeder Teilnehmer selber zuständig. Wein und alkoholfreie Getränke werden an dem Abend aber auch angeboten. Für Gruppen ab acht Personen war bis zum 4. Juli bei Klaus Schröder im Rathaus auch eine Anmeldung möglich. "254 Personen haben dies auch getan", freute sich die Erste Samtgemeinderätin Sonja Ahrend in einem Gespräch mit unserer Redaktion.

Vortrag zur Geschichte der Stadt

Das gemeinsame Essen beginnt um 18 Uhr. Abgerundet wird die außergewöhnliche Veranstaltung, zu der im Rahmen der Feiern zu "1200 Jahre Freren" der Kulturkreis Impulse und die Stadt Freren alle Bürger und Interessierte einladen, durch einen Kurzvortrag vom Leiter des Emslandmuseums in Lingen, Andreas Eiynck, zur Geschichte der Stadt Freren. Zudem gibt es unter dem Motto "Freren ist so" eine Ausstellung mit Fotos, auf denen Kinder und Jugendliche die Stadt einmal aus ihrer Sicht beleuchtet haben. Nur bei sehr schlechtem Wetter wird das Dîner auf den 20. Juli verschoben.