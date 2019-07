Thuine. Bernd Schmitz ist als neuer Chefarzt für Orthopädie, Endoprothetik und Unfallchirurgie am Elisabeth-Krankenhaus Thuine der Niels-Stensen-Kliniken begrüßt worden.

Das geht aus einer Information des Elisabeth-Krankenhauses hervor. „Ich bin hier sehr herzlich aufgenommen worden und freue mich, die neue Klinik mit meinem Team aufbauen zu können“, betonte Schmitz. Zudem unterstrich er, dass er mit minimal-invasiven Operationstechniken und den modernsten Implantaten sicherlich eine optimale Patientenversorgung ermöglichen könne. "Mir ist vor allem die zügige Mobilisation und aktiv funktionelle Nachbehandlung wichtig, damit eine schnelle Genesung erreicht werden kann.“

Verwaltungsdirektorin Maria Elisabeth Straten-Barlag wünschte ihm dazu gemeinsam mit dem Kollegium viel Erfolg. Sie sicherten ihm ihre volle Unterstützung für seine Arbeit zu.

Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie war zuvor am Franziskus-Hospital Harderberg der Niels-Stensen-Kliniken tätig. Dort war er seit 2017 Oberarzt und Seniorhauptoperateur im Team der Orthopädie sowie Koordinator des Endoprothesenzentrums der Maximalversorgung. Schmitz hat zudem die Qualifikationen für spezielle orthopädische Chirurgie, spezielle Unfallchirurgie, Sportmedizin, Fußchirurgie, Skelettradiologie sowie Notfallmedizin. Somit ist er in der Knochenchirurgie sehr breit aufgestellt und bringt eine große Expertise mit.

Bevor Schmitz an das Franziskus-Hospital wechselte, war er Oberarzt der Orthopädie, Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie am Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen. Er stammt aus Haren und wohnt mit seiner Familie in der Nähe von Lingen.

Im Oktober soll am Elisabeth-Krankenhaus zudem eine Klinik für Allgemein-, Visceral- und Gefäßchirurgie an den Start gehen, auch hierfür wird in Kürze ein neuer Chefarzt benannt werden.