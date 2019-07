Abschied vom historischen Schulgebäude der BBS in Thuine CC-Editor öffnen

Rund 650 vor allem ehemalige Schülerinnen und Schüler der BBS Thuine haben sich bei einem Begegnungstag von "ihrem" in den 1950er-Jahren erbauten historischen Schulgebäude (Foto, Blick aus dem Neubau) verabschiedet. Das Gebäude wird in Kürze abgerissen, ein Anbau an das 2008 gebaute neue Schulgebäude ist bereits fast fertig gestellt. Foto: BBS Thuine

Thuine. Ein letzter Blick in die alte Schule. Fast 650 ehemalige Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule in Thuine haben Abschied von ihrem einstigen Schulgebäude genommen. Der markante Bau aus den 1950er Jahren wird abgerissen und durch einen Anbau am aktuellen Gebäude ersetzt.